Sivasspor'un Bolu kampı - BOLU

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bolu
'nun Gerede
ilçesindeki kamp çalışmalarına devam eden Sivas ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.
Antrenmana 5'e 2 top kapma ve pres çalışması yaparak devam eden Sivas ekibi, günü ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak tamamladı.
Sivas ekibi yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
-Yeni oluşumda kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum
Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.
Gerede kampının kendileri açısından oldukça faydalı geçtiğini belirten Arslan, "Özelikle havalarında serin ve ılık geçmesi efor açısından bizleri de olumsuz etkilemiyor. Gayet iyi bir ortam var. Çalışma ortamı gerçekten son derece müsait bizim açımızdan. Bazen çift antrenman bazen de 3 antrenmanla yeni sezona hazırlanıyoruz." dedi.
Arslan, Sivasspor'un kadrosunun henüz oluşmadığına da işaret ederek, "Geçtiğimiz yıldan aramızda olmayan birçok arkadaşımız var. Yeni yapılanma içerisine girdik. Sivasspor adına yeni bir oluşum var. Bu oluşumdan kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Biz burada bulunduğumuz arkadaşlarla birlikte yeni sezona iyi hazırlanıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte de güçlü bir Sivasspor olacağımızı ve yeni sezon için de hedefi olan bir Sivasspor olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Gerede kampının genel anlamda kondisyon ve kuvvete dayalı geçtiğini de sözlerine ekleyen Arslan, şunları söyledi:
"Kampın son gününde Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etapta da Hollanda kampımız var. Orada da daha fazla maç yapma şansımız olacak. Hazırlık maçlarımız var. 3 tane hazırlık maçımız var. Hollanda kampından sonra da tam anlamıyla hazır bir Sivasspor olacak. Rıza hocanın olduğu takımlarda her zaman hedef olur. Hedefi takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Bence kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içinde olacağımızı düşünüyorum."