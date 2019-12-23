Haberler » Spor » Sivasspor'un emektar antrenörü son yolculuğuna uğurlandı - Spor

Sivasspor'un emektar antrenörü son yolculuğuna uğurlandı

Sivasspor'da uzun yıllar alt yapı antrenörlüğü yapan ve bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Bingöl son yolculuğuna uğurlandı.

23.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:06 Sivasspor'un emektar antrenörü son yolculuğuna uğurlandı
'da uzun yıllar alt yapı antrenörlüğü yapan ve bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet son yolculuğuna uğurlandı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüpte uzun yıllar alt yapı antrenörlüğü ile çeşitli görevlerde bulunan, çok sayıda sporcuyu Türk futboluna kazandıran 66 yaşındaki Ahmet Bingöl, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bingöl'ün cenazesi Aydoğan Mahallesi Fahri Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Bingöl'ün ailesi, Sivasspor yönetim kurulu üyeleri, A Takımı futbolcuları, Sivasspor Futbol Akademisi teknik heyeti ve sporcuları, kulüp çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Sivasspor, Bingöl, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:42   Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "23 puan, yadsınamaz bir başarıdır" - Spor
17:40   Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! - Spor
17:35   Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Spor
17:32   AFDK, Salihli Belediyespor'u 3-0 galip ilan etti - Spor
17:32   Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Spor
17:16   Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! - Spor
16:12   Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı - Spor
16:08   PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi - Spor
15:57   2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
23.12.2019 17:44:59