Sivasspor'un en hırçını Isaac Cofie

DG Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, 2019-2020 sezonunda ligde ve kupada 2 kırmızı ve 3 sarı kartla kırmızı-beyazlı takımın en hırçın oyuncusu oldu. Sivasspor'da ayrıca bu sezon futbolcular 4 kez kırmızı, 96 kez de sarı kart gördü.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda ligde ve kupada Sivasspor'un en hırçın futbolcusu orta sahada görev alan Isaac Cofie oldu. Ligde ve kupada kart gören 19 oyuncu arasında 23 maçta bin 218 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu Cofie, 2 kırmızı ve 3 sarı kartla en hırçın isim olarak ön plana çıktı. Ganalı oyuncu Cofie ayrıca 1 kez asist yapma başarısı gösterirken, 16 kez de ilk 11'de maça başladı.

En fazla sarı kartı Fatih Aksoy gördü

Sivasspor'da forma giydiği 30 karşılaşmada 13 sarı kart gören genç futbolcu Fatih Aksoy, takımda en fazla sarı kart gören oyuncu oldu. Aksoy, bu sezon ayrıca 3 kez asist yaparken 2 bin 311 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. Aksoy, 28 kez de ilk 11'de görev aldı.

19 oyuncu kart gördü

Sivasspor'da geride kalan sezonda 19 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu maçlarında 4 kez kırmızı kartla ve 96 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Kart görmeyen futbolcular

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, defanstan Volkan Eğri, Samba Camara, orta sahadan Armin Djerlek ve Claudemir hiç kart görmedi.

Isaac Cofie (2 kırmızı, 3 sarı)

Marcelo Goiano (1 kırmızı, 8 sarı)

Uğur Çiftçi (1 kırmızı, 7 sarı)

Fatih Aksoy (13 sarı)

Mert Hakan Yandaş (9 sarı)

Erdoğan Yeşilyurt (9 sarı)

Emre Kılınç (9 sarı)

Hakan Arslan (7 sarı)

Mustapha Yatabare (6 sarı)

Mamadou Samassa (4 sarı)

Caner Osmanpaşa (4 sarı)

Ziya Erdal (4 sarı)

Fernando (4 sarı)

Aaron Appindangoye (3 sarı)

Paul Papp (2 sarı)

Yasin Öztekin (2 sarı)

Barış Yardımcı (1 sarı)

Petar Skuletic (1 sarı)

Arouna Kone (1 sarı) - SİVAS