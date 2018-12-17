Sivasspor'un Eski Oyuncusu Vitaly Dyakov: Fenerbahçe Felaket Durumda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya Premier Lig takımlarından Zenit ile eşleşti. Fenerbahçe - Zenit eşleşmesini bir dönem Sivasspor'da forma giyen Dyakov, Rus basınına yorumladı.

"FENERBAHÇE KORKUNÇ DURUMDA"

Dyakov, Rus basınında Sport Express'e yaptığı yorumda Fenerbahçe'nin korkunç durumda olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe korkunç bir durumda. Geçen sene böyle değillerdi. Zor zamanlardan geçiyorlar ve şu anda küme düşme hattındalar. Lig bu sezon onlar için zaten bitti. Hocaları görevden alındı. Şampiyonlar Ligi'ne giremediler ve ligdeki durumları da tam anlamıyla felaket."

(Futbol Arena)