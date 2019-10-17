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Sivasspor'un Galatasaray kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele olacak D.G. Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

17.10.2019 10:55Sivasspor'un Galatasaray kafilesi belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele olacak D.G. Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Furkan Sağman kafilede yer almadı.
Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan Sivasspor'un kamp kadrosu şöyle:
"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare."
17 Ekim Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - D.G. Sivasspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.
(OS-ORT-S)

Mustapha Yatabare, Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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