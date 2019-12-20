Haberler » Spor » Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok! - Spor

Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok!

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

20.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:43 Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok!
Süper Lig'in 16. haftasında ile mücadele olacak DG 'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç ve Fatih Aksoy kafilede yer almazken, sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira da kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Mustapha Yatabare."

22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - DG Sivasspor mücadelesi saat 14.00'da başlayacak. - SİVAS

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

15:54   Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Spor
15:50   Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, öğrencilerle buluştu - Spor
15:46   Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Spor
15:41   Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var" - Spor
15:40   Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
14:14   Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok - Spor
14:13   UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı! - Spor
13:32   Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır - Spor
20.12.2019 16:04:27