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Sivasspor'un gol yükünü Yatabare çekiyor

DG Sivasspor'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de geride kalan 26 haftada attığı 11 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

08.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:39
Sivasspor'un gol yükünü Yatabare çekiyor
DG Sivasspor 'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de geride kalan 26 haftada attığı 11 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Sivasspor'da gol yükünü bu sezon 34 yaşındaki futbolcu Mustapha Yatabare çekiyor. Tecrübeli futbolcu, 26 haftalık periyotta 11 gol kaydetti. Takımın Süper Lig'de attığı 47 golün 11'inde imzası bulunan Yatabare, 25 maçta 2 bin 186 dakika süre aldı. Başarılı golcü; Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Emre Kılınç ve Hakan Arslan takipte

Sivasspor'un en skorer bir diğer ismi Emre Kılınç ile Hakan Arslan oldu. Emre ve Hakan, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi 7 golle takip etti.

13 Futbolcu gol atamadı

Yiğidolar'da 13 futbolcu ise ligde henüz gol sevinci yaşayamadı. Aaron Apindangoye, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy, Paul Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Volkan Eğri, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Claudemir, Petar Skuletic ve Furkan Sağman ligde geride kalan 26 haftada gol sevinci yaşamadı.

Gol sevinci yaşayanlar

Sivasspor'da ligde bu sezon gol kaydeden futbolcular ise şöyle:

"Mustapha Yatabare (11), Emre Kılınç (7), Hakan Arslan (7), Mert Hakan Yandaş (6), Fernando (5), Erdoğan Yeşilyurt (4), Arouna Kone (4), Uğur Çiftçi (1), Ziya Erdal (1) ve Yasin Öztekin (1)." - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustapha Yatabare, Sivasspor, Spor
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