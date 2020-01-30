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Sivasspor'un golcüsü Arouna Kone'den kötü haber

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

30.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:02Sivasspor'un golcüsü Arouna Kone'den kötü haber
Süper Lig'in lideri Demir Grup 'un golcü oyuncusu Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Arouna Kone'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kone'nin ligin 19. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlandığını anımsatan Ayyıldız, karşılaşma sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, oyuncunun sol bacak ön üst adalesinde "seviye 2"ye yakın düzeyde yırtık tespit edildiğini belirtti.
Ayyıldız, Arouna Kone'nin tedavisinin 3-4 hafta sürmesinin planlandığını aktararak, kırmızı-beyazlı ekipte, Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı olan başka sporcu bulunmadığını ifade etti.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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