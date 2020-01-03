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Sivasspor'un kampı yarın başlıyor

Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.

03.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:10 Sivasspor'un kampı yarın başlıyor
Süper Lig ekiplerinden lider , ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın 'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.
Devre arası kamp çalışmalarına için yarın saat 17.00'de toplanacak olan kırmızı-beyazlı takım kalacağı otelin sahasında ilk idmanını yapacak.
Kırmızı-beyazlı ekip Antalya kampı dahilinde 1 hazırlık maçı oynayacak. Sivasspor 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Antalya, Belek, Güncel

Kaynak: İHA

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