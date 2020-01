Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, şampiyonluğa inanıyor Açıklaması

Demir Grup Sivasspor 'un takım kaptanı Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını söyledi.Ligin ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor'un kaptanlarından sol bek Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona eksik bir kadroyla başlamalarına rağmen iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.Ziya, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ve yönetimin yaptığı isabetli transferlerle iyi bir takım oluşturduklarını vurgulayarak, "İyi çalıştık. Çok geniş bir kadromuz olmadı. Bunun zaman zaman sıkıntısını çektik ama ilk yarıyı belki kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bitirdik." dedi.Ligin ilk yarısında 30 puan hedefi koyduklarını anlatan Ziya, "Maçlar oynadıkça, haftalar ilerledikçe, kazanmaya başlayıp güvenimiz de gelince ilk yarıyı lider bitirdik. Şu anda sadece ilk yarının lideriyiz ama ikinci yarı daha zorlu geçecek. Onun için lig, ikinci yarı yeni başlıyor." diye konuştu."Takımımızı şampiyon olan takıma benzetiyorum"Ziya, kırmızı-beyazlı ekipteki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Şu anda takım içinde 10 yılda yakalanacak bir ortama sahibiz. Bunları oluşturmak için bir çaba sarf etmiyorsun. Bunlar gelen arkadaşlarımızın, eskiden takımda bulunan arkadaşlarımızın iyi niyetinden oluyor. Takıma gelen arkadaşlara yardımcı olduk. Takımı TFF 1. Lig'de şampiyon olan takıma benzetiyorum, aynı ortam var. Lig başında yönetim ve hocamıza söyledim, nitekim de bunun sonuçlarını gördük. Takımda bulunan yabancı arkadaşlarımız çok iyi ve karakterli insanlar. Oynayan, oynamayan hiç kimse sorun çıkarmadı. Bu takımın daha fazla galibiyet alabilmesi için her şeylerini verdiler. İyi bir ortam var, arkadaşlığımız gerçekten çok iyi, çünkü beraber çok vakit geçiriyoruz. Bu da takıma olumlu yönde yansıyor."Teknik direktör Rıza Çalımbay ile daha önce de birlikte çalıştığını ve başarılı teknik adamın şehrin ve kulübün yapısını çok iyi bildiğini ifade eden Ziya Erdal, Çalımbay'ın takıma çok önemli şeyler öğrettiğine dikkati çekti.Ziya, çalışmayı seven bir oyuncu grubuna sahip olduklarını, bunun da Çalımbay'ın işini kolaylaştırdığına işaret ederek, "Hocamız sezon başında ilk 5 hedefi koymuştu, şu anda lideriz. İnşallah böyle devam eder, ona layık oluruz." açıklamasında bulundu."70 puan yaparsak şampiyon olacağız"Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında şampiyonluğa oynadığında kendisinin kırmızı-beyazlı takımın PAF takımında forma giydiğini ve A Takım ile kampa gittiğini anımsatan kaptan Ziya Erdal, "O ortamı da biliyorum. Şu anda da takım kaptanıyım bu ortamda da bulundum. Şehri böyle heyecanlandırmak bizi de heyecanlandırıyor." dedi.Ziya, taraftarı güldürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Sanki bu defa daha bir inanmışlık, daha bir gayret var. Neden bu sene olmasın, 10 yıl önceki şampiyonluk yarışında da herkes 'gidemez' dedi. Bu sene 70 puan yaparsak şampiyon olacağız. Neden olmasın, çalışırsak performansımız böyle devam ederse taraftarımız da bizim yanımızda olmaya devam ederse inşallah sene sonunda o arzu edilen şampiyonluğu getiririz." ifadelerini kullandı."Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz"Ligin ikinci yarıda daha çekişmeli olacağına dikkati çeken Ziya, kümede kalma, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin çetin geçeceğini söyledi.Ziya Erdal, ikinci yarının daha zorlu olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Biz bir yandan da kupada devam ediyoruz. Sonuçta çok geniş bir kadromuz yok. Tabii ikinci yarı takviyeler gelecek. Kupada ve ligde bu armayı layık olduğu yere taşımaya çalışacağız. Futbol bu, sonuçta her şey olabilir ama biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sonuna kadar bulunduğumuz bu konumu hak ettiğimizi göstereceğiz. Olur veya olmaz, taraftarlarımız emin olsun o mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. İnşallah sevinen taraf biz oluruz."