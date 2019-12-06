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Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

06.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:11Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan DG 'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Kafilede cezalı olan Mustapha Yatabare yer almadı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı da kafileye alınmadı.

Kafilede şu isimler bulunuyor:

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira."

Yeni Malatya Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Sivasspor mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. - SİVAS

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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