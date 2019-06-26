26.06.2019 12:35
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Sivasspor'un sağlığı Medicana'ya emanet

Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Medicana Sivas Hastanesi'yle sağlık sponsorluğu anlaşmasını 2019-2020 sezonu için yeniledi.

Demir Grup Sivasspor , Medicana Sivas Hastanesi'yle sağlık sponsorluğu anlaşmasını 2019-2020 sezonu için yeniledi.

2015 yılından itibaren Medicana Sivas Hastanesi ile devam eden sağlık sponsorluğu anlaşması 2019-2020 sezonu için Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray katılımı ile yeniden imzalandı. Demiray, 2015 yılından itibaren Sivasspor'un yanında olduklarını belirterek, "Bu sene de takımımızın yanındayız. 2019-2020 sezonunda da takımımızın sağlığı bize emanet. Başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ise, anlaşmanın devam ettiğini belirterek, "Hastanelerimizden memnunuz. Yeni sezonda başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Erdal Sarılar , Sivas , Sivasspor , Spor

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