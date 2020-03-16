Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tesisleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:09
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor 'un tesisleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınırken, kulübümüz de futbolcularımızın ve çalışanlarımızın hijyenik bir ortamda çalışması için dezenfekte çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.
İlk olarak takım otobüsünün dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım ile altyapı futbolcularımızın yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek koronavirüs salgınına karşı önlemlerini aldı." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınırken, kulübümüz de futbolcularımızın ve çalışanlarımızın hijyenik bir ortamda çalışması için dezenfekte çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.
İlk olarak takım otobüsünün dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım ile altyapı futbolcularımızın yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek koronavirüs salgınına karşı önlemlerini aldı." denildi.
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Kaynak: AA
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