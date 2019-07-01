01.07.2019 20:39
Haberler » Spor » Haber

Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Sivasspor

Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yönelik gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Demir Grup Sivasspor 'un, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yönelik gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sivasspor , yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 5 Temmuz Cuma günü akşam Bolu 'da bir otelde toplanacak ve 6 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla ilk çalışmasını yapacak. Bolu 'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek kırmızı-beyazlı takım, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Demir Grup Sivasspor , 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Bolu kampının ardından 2 gün izne ayrılacak olan takım, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda 'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihleri arasında burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda kampında 3 de hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarının programı Sivasspor'un resmi internet sitesinden daha sonra duyurulacak. DG Sivasspor, Hollanda kampının ardından Sivas'ta top başı yaparak hazırlıklarına burada devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivasspor , Bolu , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:20 Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına başladı
21:20 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
21:17 Fenerbahçe sezonu açtı
21:16 Fas lider olarak turladı
21:16 Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları başladı
21:12 Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası başladı
21:12 Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası