- Sivasspor
'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş
oldu
SİVAS - Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımda yardımcı antrenörlük yapan Hakan Keleş getirildi. Sezona Tamer Tuna
yönetiminde başlayan DG Sivasspor, başarısız sonuçların ardından ligin 11. haftasında 42 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş
maçına çıkan takımın başında yardımcı antrenör Hakan Keleş, yönetim tarafından teknik direktörlük görevine getirildi. Keleş'in yardımcılıklarını Muhammed Ali Kurtuluş
, Yunus Kaya
, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni hocasını hazırladığı video ile sosyal medyadan duyurdu.Hakan Keleş kimdir? Sakarya
'da 8 Ocak 1972 tarihinde dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor
'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor
oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor
, Şekerspor, Ankaragücü
, Antalyaspor
ve Dardanelspor
formaları giydi. Futbol
kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Demir Grup Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
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19 Kasım 2018 Pazartesi 17:04