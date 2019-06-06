Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u istiyorum

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı. Sivasspor'a yarın imza atacağını belirten Çalımbay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim. Emre Kılınç'ı çok beğeniyorum, Emre bu sezon önemli işlere imza attı. Emre'nin önünü kapatmak istemem fakat takımda kalmasını isterim." dedi.

SİVASSPOR İLE 108 MAÇA ÇIKTI

Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor'da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor'un başında Süper Lig'de 14 maça çıkmıştı.