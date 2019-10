Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt dışına gitmek

"Milli Takım için davet bekliyorum"

"Öncelikli hedefim Avrupa'da oynamak"

"Luka Modric ve Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum"

"Rıza hoca ile çalışmak gerçekten çok büyük mutluluk"

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, - DEMİR Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş (25), öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlayarak Avrupa kupalarına katılmak istediğini söyledi. Şu anki transfer söylemlerine kulaklarını tıkadığını ifade eden genç oyuncu, hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirtti. Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını da sözlerine ekledi.

Demir Grup Sivasspor'da bu sezona fırtına gibi başlayan ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın değişmez isimlerinden biri haline gelen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon önce sakatlık problemleri yaşadığını, sonrasında da yeteri kadar şans bulamadığını ifade eden Yandaş, kendisini yeni sezona iyi hazırladığını vurgulayarak, "Yazın 1 buçuk ay boyunca özel hocayla antrenmanlar yaptım. Rıza hocamızın bize verdiği özgüvenle ve inanmasıyla birlikte sahada onu mahcup etmemek için en iyi şekilde hem kendi adımıza, hem de onun adına mücadele etmek istiyoruz. Bu hem Erdoğan (takım arkadaşı) için, hem de benim için de geçerli. Kendi adıma çok çalışarak bu seviyeye çıktığımı düşünüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Haftanın 2-3 günü özel çalışmalar yapıyorum. Bu yüzden iyi gittiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da böyle gider" dedi.

"AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUZ"

Kulübünde mutlu olduğunu ve hedefleri olduğunu anlatan Mert Hakan Yandaş, "Özellikle Sivasspor'da sezonu tamamlayıp hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Ben de bu doğrultuda sahaya çıktığım andan itibaren Sivasspor için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sivasspor formasını keyifle giymek istiyorum. Burada şu an çok mutluyum. İnşallah bu hem takım adına, hem de benim adıma devam eder bu birliktelik. Çünkü burada gerçekten güzel bir aile ortamımız var. İnşallah sezon sonuna kadar hedeflerimiz güzel gider ve bu hedeflere ulaşırız" diye konuştu.

"YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORUM"

Bu seneki performansının ardından adının büyük kulüplerle anılmaya başlaması ile ilgili olarak da konuşan Yandaş, "Ben şu anda tamamen Sivasspor'a konsantreyim. Hiç onları düşünmek bile istemiyorum. Çünkü Galatasaray maçından sonra çok saçma konular çıkmaya başladı. Bunlar çok üzücü. Çünkü ben bu armayı taşıyorum ve bu arma için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bunlar çok umurumda değil. Konuşulanlara inanmasınlar. Benim ağzımdan bir şey çıkmadığı sürece de bir önemi yoktur diye düşünüyorum. Sivas halkının ve Sivasspor taraftarının ne olursa olsun benim ağzımdan çıkan lafa inanmalarını isterim. Ben buradaki hedeflediğim başarıya ulaşıp yurt dışına gitmek istiyorum. Şu an daha başlangıçtayım. Şu an daha çok konsantre olup, işime kendimi adayıp, daha iyi şeyler yapmak zorundayım. O yüzden saçma şeyler çıkıyor. Futbola konsantre olmak daha iyi" dedi.

"MİLLİ TAKIM LİSTESİNE BAKIYORUM"

Milli formayı giymeyi çok istediğini ve her kadro açıklanmasında kendi ismini gözlerinin aradığını anlatan Mert Hakan, "Milli takım her Türk insanı gibi bizim için de büyük bir onur olur. Hocalarımız da bizi her maç takip ediyor. Emre de biliyorsunuz milli takıma seçiliyor ve gidiyor. Ondan dolayı da her maçımız izleniyor. Tabi ki ben de gitmek istiyorum. Hocalarımız izliyor, onlar uygun gördüklerinde elbette çağıracaklardır. Biraz daha çalışıp hem kendime hem de kulübüme katkı sağlamak istiyorum. Milli takım kadrosu açıklandığında ister istemez 'Ben var mıyım' diye listeye bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SENE ZOR BİR SERÜVEN BİZİ BEKLİYOR"

DHA'ya verdiği röportajda Süper Lig'in giderek daha da zorlaştığını anlatan Mert Hakan Yandaş, "Bir kaç yıldır büyük takım-küçük takım farkı kalmadı. Çünkü herkes çok iyi mücadele ediyor. İyi bir ligde oynamaya başladık. İyi mücadele ettiğinde de herkesten puan alabiliyorsun. Ama bu sene bizi daha zorlu bir serüven bekliyor. Kimin kimi yeneceği genellikle belli olmuyor. Ama biz böyle oynadığımız ve birlikte kaldığımız sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksine hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

"RIZA HOCAYLA ÇALIŞMAK MUTLULUK"

Gelişiminde Rıza Çalımbay'ın etkisinin olduğunu aktaran Mert Hakan, "Rıza hoca hem futbolculuk hem de antrenörlük döneminde Türk futboluna damga vurmuş birisi. Gerçekten onun hakkında konuşmak benim için az olur. Ama geldi bana güvendi, formayı verdi ve birebir konuşmalarımızda sürekli inandığını söyledi. Birebir konuşmalarda sürekli beni neler yapabileceğime inandırıyor. O yüzden ben de sahaya çıktığımda hem kendim, hem takımım hem de onun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Rıza hoca ile çalışmak gerçekten çok büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

"BIRAKSAM KAYBEDECEKTİM"

Sakatlığı ve sonrasında yeterli forma bulamadığı dönemde futbola küsmediğini ifade eden Yandaş, "Bıraksam yine ben kaybedecektim. Sonucunda gördüğümüz gibi bu sene hazırlandım çalıştım ve Allah'ın da yardımıyla şu anda oynuyorum. İnşallah da hep böyle gider. Küsseydim yine ben kaybedecektim. Bütün futbolcu kardeşlerime söylüyorum, hiçbir zaman pes etmemeyi öğrenmek lazım, çalışmak lazım. Benim hayatım boyunca kırılma anlarım oldu. 3'üncü ligden Süper Lig'e kadar yükselmeyi başardım. Buradan da hedeflediğim yerlere ulaşabileceğimi düşünüyorum. O yüzden çok çalışarak, pes etmeden çalışmak bu işin sırrı diyebilirim" diye konuştu.

Bu sezona iyi hazırlandıklarını anlatan Mert Hakan, "Rıza hocanın geldiği sezona 8-9 kişiyle başlamıştık. Alt yapıdaki kardeşlerimizle birlikte kalabalıktık ama ana kadro yoktu, 10 kişilikti. Ama hoca geldiğinde hem sistem hem de taktik olarak bizi iyi hazırladı. Fizik olarak da çok iyi durumdayız. Bence ligin en iyi takımlarından biriyiz. Çok iyi çalışıyoruz. Bunun çok büyük bir artısı var. Birliktelik de burada çok iyi. Aile ortamı var. Bunun da tabi ki başarıda bir payı var" dedi.

"AVRUPA'DA MODRİC, TÜRKİYE'DE EMRE BELÖZOĞLU"

Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yapan Mert Hakan Yandaş, DHA'ya verdiği röportajda şunları söyledi;

"Aslında baktığımız zaman biraz Modric. Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep 10 buçukta uyurmuş. 39 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."

'SİVAS'IN SAKİNLİĞİNİ SEVİYORUM"

Sivas'ta 3 yılı geride bıraktığını anlatan Mert Hakan Yandaş, "Artık buraya bir hayli alıştım. Sessizliğine, sakinliğine alıştım. Burada sadece futbola konsantre oluyorsun. Bu yönden çok iyi. Hem genç oyuncular için çok iyi. Aile ortamı var, insanlar bizi seviyorlar, sayıyorlar. Bu yönden de güzel. Klasik Anadolu insanı sıcak ve samimi. Ben de burada çok mutluyum. Dediğim gibi 3'üncü yılım artık buradan biri gibiyim. Çok mutluyum. Taraftarımız da bizim her zaman arkamızda olsunlar. Çünkü biz sahaya çıktığımızda gerçekten elimizden gelen her şeyi vermeye çalışıyoruz. Kaybettiğimizde de en çok üzülenler bizleriz. Çünkü sahada emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak da çok büyük bir mutluluk. Hafta içi burada canımız yanıyor, çalışıyoruz, sezon boyunca öyle oluyor. Kaybettiğimizde inansınlar ki onlar kadar biz de üzülüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Onlar sadece bizim arkamızda dursunlar. Hiçbir şeye inanmadan sadece bizden duydukları şeylere inansınlar. Daima yanımızda olsunlar. İnşallah onlara bu sene çok güzel şeyler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mert Hakan'ın geleneksel okçuluk kıyafeti ile pozları

Yay ve ok ile poz vermesi

Altyapının minik oyuncuları ile fotoğraf çektirmesi

Mert Hakan ile röportaj