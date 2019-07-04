04.07.2019 16:11
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Sivasspor, Yambere'ye teklif götürecek

Sivasspor, Yambere

Demir Grup Sivasspor, Fransa 1. Lig ekiplerinden Dijon forma giyen 28 yaşındaki stoper Cedric Yambere'ye teklifte bulunacak.

Demir Grup Sivasspor, Fransa 1. Lig ekiplerinden Dijon forma giyen 28 yaşındaki stoper Cedric Yambere'ye teklifte bulunacak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, Fransa 1. Lig ekibi Dijonda oynayan 28 yaşındaki stoper Cedric Yambere ile temasa geçti. Cedric ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, 28 yaşındaki stoper için kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Cedric Yambere, Dijon takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Orta Afrikalı milli futbolcudur. Savunma oyuncusu kariyerinde Bordeaux, Anji Mahaçkale ve APOEL kulüplerinde oynadı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Spor

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