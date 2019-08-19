Haberler» Spor» Haber

Sivasspor yarın toplanacak

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

19.08.2019 15:33 Sivasspor yarın toplanacak
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Yarın akşam Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 18.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, Rizespor'a bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ise daha sonra belli olacak. - SİVAS

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Rizespor, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:59   Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
16:57   Ünlü futbolcu, Holly Young ile yaşadığı aşk yüzünden 10 yıllık eşinden boşanıyor
16:56   Efsane oyuncu Ronaldo'nun göbekli hali olay oldu!
16:56   İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor'da
16:54   Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması
16:52   Aliağaspor FK'da sürpriz ayrılık
16:52   Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı