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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

10.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:35Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG 'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo mobil uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP): 32.5 TL
2. Kategori (Maraton): 22 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 11 TL
Misafir tribünü: 11 TL
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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