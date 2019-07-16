16.07.2019 14:53
Haberler» Spor» Haber

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman ikişerli gruplar halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Dün akşam yapılan antrenmanda yüzüne darbe alan Emre Kılınç, idmanda yer almadı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivasspor, Bolu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:36   Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi
17:31   Lecce taraftarlarından Burak Yılmaz'a beste!
17:30   Ümraniyespor'a Fransız forvet
17:25   Masa tenisi: 62. Avrupa Gençler Şampiyonası
17:23   19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
17:20   Galatasaray, Jean Michael Seri için gün sayıyor
17:19   Geleceğin yarışçıları 250 NK kupasına hazır