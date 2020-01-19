Haberler » Spor » Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı - Spor

Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.

19.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:41Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı
Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında lider Demir Grup , deplasmanda konuk olduğu 'ı 2-1'lik skorla yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 12. galibiyetini alan lider DG Sivasspor, puanını 40'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ligde son olarak 18 Ekim 2019'da Galatasaray'a 3-2 yenilen Sivasspor, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı.

Sivasspor, bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:42  Barcelona 1-0 Granada
01:37  Juventus 2-1 Parma
01:02  Barcelona liderliğini korudu
00:50  Juventus, Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi
00:41  Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti
20.01.2020 07:55:08