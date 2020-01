Sivassporlu Caner Osmanpaşa'dan sezon değerlendirmesi

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor 'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa , takımının sezon sonunda başarılı olacağına inandığını söyledi.Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Akhisarspor'dan transfer ettiği Caner, başarılı oyunuyla başta teknik direktör Rıza Çalımbay olmak üzere futbolseverlerin beğenisini kazandı.Çalımbay'ın ligde geride kalan 18 haftalık periyotta tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdiği Caner, defansta güven veren oyuncular arasında yer aldı.Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki başarılarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi."Sezon başında bu kadar başarı geleceğini söylesek kimse inanmazdı. Biz de bu kadar olacağını beklemiyorduk." diyen Caner, kırmızı-beyazlı ekibin sezona çok eksikle başladığını anımsattı.Sezon başında iyi bir takım kurulup kurulmayacağı yönünde endişe yaşadıklarını dile getiren Caner, "Kampa gittiğimiz zaman tereddütlerimiz vardı. Kadro olarak yeterli olabilecek miyiz diye düşünüyorduk." diye konuştu."Bu işi yukarılara götüreceğimize inanmaya başladık"Hazırlık maçlarının iyi geçtiğini ve bu durumun kendilerine umut verdiğini dile getiren Caner, şunları kaydetti:"Burada oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları bizi daha da güçlendirdi. Beşiktaş maçından sonra küçük bir düşüş yaşadık. O zaman takım olma yolunda ilerliyorduk, birbirimizi tanıyorduk. Orada bir sıkıntı yaşadık. Ondan sonra peş peşe devamı gelmeye başlayınca özgüven de geldi. Bu işi yukarılara götüreceğimize inanmaya başladık, şimdiye kadar da iyi götürdük. Bundan sonra da götüreceğimizi düşünüyoruz. Düşmezsek takım olarak böyle devam edersek, mücadelemizi bırakmazsak ligi iyi yerlerde bitireceğimizi düşünüyorum.""Takım olamadığın zaman olmuyor"Akhisarspor'da güzel günler geçirdiğini, kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Caner, son sene takım kurmak ve sakatlıklar başta olmak üzere şanssızlıklar yaşadıklarını belirtti.Her kulübün küme düşme şanssızlığını yaşayabileceğini ifade eden Caner, "Ne kadar iyi takım olsanız da her ne kadar iyi oyunculardan kurulsanız da bazen olmuyor. Ligde bazen görüyoruz, çok iyi takımlar var, kadro olarak belki bizden çok daha iyiler ama başarı elde edemiyorlar. Takım olamadığın zaman olmuyor." diye konuştu.Sivasspor'un çok iyi bir takım oluşturduğunu vurgulayan tecrübeli savunma oyuncusu, "Bunu Türk futbolcuların fazla olmasına bağlıyorum. Yabancılar da çok iyi niyetli, bütün takım da iyi niyetli olunca bu konuma ulaştığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Gittiği tüm takımlarda forma giyme konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Caner, kırmızı-beyazlı ekibin defansında görev yapan Aaron Appindangoye başta olmak üzere tüm takım arkadaşlarıyla uyum yaşadığını aktardı.Orta sahada görev yapan takım arkadaşlarının iyi oynadığı zaman savunmanın da özgüven yakaladığını dile getiren Caner, bu özgüvenle daha iyi oynadıklarını söyledi."Kupa almadan ligi kapatırsak bizim için çok üzücü olur"Sivasspor'un, yakaladığı başarıyı taçlandırması gerektiğini vurgulayan Caner Osmanpaşa, şöyle devam etti:"Puan durumu, liderlik olarak belki ilk defa bunu yaşıyorum ama normal sezonlara baktığımız zaman inşallah sonu güzel olur. Kupa ve kupalar alabiliriz diye düşünüyorum, alamazsak bunun bir anlamı olmaz. Çünkü bunu yaşadım daha önce kaç tane kupa kaldırdık, onlar da güzel anılardı. Akhisarspor'da da güzel şeyler yaşadım. İnşallah bu kadar iyi gidip de kupa almadan ligi kapatırsak bizim için çok üzücü olur. Bu, başarı anlamına gelmez. Kendi adıma da takım adına da kupada da en azından bir şeyler kazanmak gerekiyor. Şu an için çok erken, önümüzde 16 maç var. İnşallah Allah onu da nasip eder ve görürüz.""Taraftar bizim için itici bir güç"Taraftarlara da çağrı yapan Caner, sözlerini şöyle tamamladı:"Taraftarlar ne yapması gerektiğini biliyor, maçlara geleceklerdir. Gün, saat, tarih fark etmeden gelmeleri gerekiyor. Taraftar bizim için itici bir güç. Bu konuma gelmemizde onların da katkısı var. Takım daha da iyi oynamaya başladı. Onlardan güç alıyoruz. İnşallah Çaykur Rizespor maçında ve bundan sonraki maçlarda stadı doldururlar. Onlar olunca maça 1-0 önde başlıyoruz gibi bir hava oluyor. Bu başarıyı devam ettirmemiz için her maça bekliyoruz onları."