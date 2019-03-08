08 Mart 2019, 21:58
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Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor

Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Douglas, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle, gol sayısını 3'e çıkardı. Başarılı oyuncunun 6 da asisti bulunuyor.

Sivasspor, Süper Ligin 25. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetti.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Sivasspor'un 2. golünü kaydeden Douglas, gol sayısını 3'e çıkardı. Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun 6 da asisti bulunuyor.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Sivasspor ile 23 maça çıkan tecrübeli oyuncunun adı, Galatasaray ile anılıyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda sağ bekte oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor maçında sağ açık pozisyonunda görev yaptı.

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Sivasspor, Spor


YORUMLAR (1)
TUNÇ06: FB ALIN BUNU DA..
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