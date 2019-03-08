Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor

Sivasspor, Süper Ligin 25. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetti.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Sivasspor'un 2. golünü kaydeden Douglas, gol sayısını 3'e çıkardı. Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun 6 da asisti bulunuyor.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Sivasspor ile 23 maça çıkan tecrübeli oyuncunun adı, Galatasaray ile anılıyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda sağ bekte oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor maçında sağ açık pozisyonunda görev yaptı.