Sivassporlu Douglas, Galatasaray'la Ön Anlaşma Yapmamış

Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve kulübü Barcelona ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Douglas'ın transfer durumuyla ilgili teknik direktör Hakan Keleş'ten açıklama geldi.

Radyospor'a konuşan Keleş, adı Galatasaray'la anılan oyuncuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BANA 'ÖN ANLAŞMA YAPMADIM' DEDİ"

"Douglas'ı şimdi Galatasaray'la yazıyorlar. Daha önce Beşiktaş'la yazdılar. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız, Fenerbahçe'ye yazarlar. Başakşehir maçından önce Robinho'ya talip oldular; sonra aldılar. Talipler oluyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Biz de kendisiyle devam etmek istiyoruz. Görüşüyoruz, bizden memnun. Menajeriyle de birebir görüşüyoruz. Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüşüyorlar. Kesinleşmiş bir şey yok. Douglas 4 büyüklerde oynayabilecek bir oyuncu. Ben ilk anda söyledim. 'Çok iyi oyuncu, büyük takımlar alırlar. Bir an önce sözleşme uzatalım' dedim. Çok iyi performans sergiledi. Talipler var; ama Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bilmiyorum. Ben kendisine sordum 'ön anlaşma yapmadım' diyor."