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Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

24.09.2019 19:10Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."

Emre Kılınç, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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