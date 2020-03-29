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Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı

DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

29.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:20
Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı
DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri Türkiye 'de de devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mal olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor. Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Sivasspor'dan Emre Kılınç aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!" paylaşımında bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Haluk Levent, Emre Kılınç, Türkiye, Spor

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