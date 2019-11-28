Haberler » Spor » Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: 'Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum' - Spor

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: "Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bulduğunda takımının başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi.

28.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:56Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt:
Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup 'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bulduğunda takımının başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi.

Erdoğan Yeşilyurt, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte güzel bir havanın olduğunu belirtti.

Sivasspor'un takım halinde oynayarak herkesi yenebilecek kapasitede olduğunu aktaran Erdoğan, "Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. Kasımpaşa çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah maçı alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz." dedi.

"Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sonuçta işim bu. Oynatırsa mücadele ederim ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa, herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Hem yerli oyuncular hem de yabancı oyuncular olarak beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.
Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.

Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haberleri
16:14 Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig'de şampiyonluk
16:14 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok
16:13 Real Madrid Alaves'e Hazırlanıyor
16:13 Cristiano Ronaldo'nun Juventus Formasıyla İlk Golleri
16:13 Dugout'a Hoşgeldin Derby County!
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
15:27 Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 4 futbolcu Ersun Yanal'a baş kaldırdı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
14:16 Lewandowski tek başına 23 takımı geride bıraktı
13:34 Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi
13:01 Erling Haaland durdurulamıyor
11:10 Dalında 15 lira olan bamya, kurutulduktan sonra 200 liraya satılıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:15:53