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Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'tan Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

16.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:04
Demir Grup 'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.
Erdoğan, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ligdeki liderliklerini devam ettirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Beşiktaş'a, çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Oradaki taraftar baskısını maçın içinde aşmamız lazım. Maçın çok zor olduğunu biliyoruz." dedi.
Sezonun ikinci yarısına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenerek çok iyi başlangıç yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu güzel oyunumuzu orada da devam ettiririz. İnşallah oradan da galip döneriz. Kupa maçında da çok iyi oynadık, 4-0'lık bir avantaj yakaladık. İkinci maç da var, onu da kazanmak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz." diye konuştu.
Takımda sakat ve cezalı arkadaşlarının olduğunu da aktaran Erdoğan, Beşiktaş maçında galip gelmek ve liderliği sürdürmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.
Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'tan Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA


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