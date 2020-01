Sivassporlu futbolcu Fatih: "Başakşehir ve Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerimiz olabileceğini...

HİLMİ SEVER -Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncularından Fatih Aksoy, şampiyonluk yarışı içinde kalabilmeleri halinde kendilerini en zorlayacak takımların Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe olacağını düşündüğünü söyledi.Fatih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında yeni kurulan bir takım olduklarını hatırlatarak, "Hocamızın olduğu yerde hedefimizin yukarılar olacağını biliyorduk ama bu kadar da yukarıda olacağımızı tahmin etmiyorduk. Ama haftalar ilerledikçe rakiplerin puan kayıpları, 9 maçta da 25 puan gibi güzel bir puan yakaladık. Onu da yakalayınca kendimizi en yukarıda bulduk. Maçlara tek tek bakmaya başladık. Kazanınca motivasyonumuz ve öz güvenimiz arttı. Rakiplerimize karşı biraz da olsa korku verdik demeyelim de öz güven kayıpları oldu. Bu da ilk devreyi en tepede bitirmemizi sağladı. Bu kadar yukarıda olacağımızı tahmin etmiyorduk ama izleyenlere keyif veren bir futbol oynayıp olabildiğince yukarıda olmayı hedefliyorduk." diye konuştu.Genç futbolcu, ikinci yarının çok daha zorlu geçeceğinin altını çizerek, şampiyonluk iddialarıyla ilgili olarak, "Her takım eksik bölgesini tamamlamaya çalışacak ve telafisi olmayan maçlar olduğu için herkes elinde ne varsa ortaya koymaya çalışacak. Bunun bilincindeyiz. Bunu Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında yavaş da olsa hissetmeye başladık. Şampiyonluğu zikretmek için biraz erken. İkinci yarının ilk 6-7 haftalık bölümünü iyi geçebilirsek şampiyonluk konuşabiliriz. Takımda havamız çok iyi." şeklinde konuştu.Şampiyonluk yolundaki rakiplerini de değerlendiren Fatih, "Rakiplerimize baktığımızda herkesin söylediği gibi tam şampiyon gibi oynayan bir takım yok. Fenerbahçe'nin iç sahada iyi bir oyunu var. Başakşehir'in 15 maçlık yenilmezlik serisi var ve iyi bir oyunu var. Trabzonspor'un zaman zaman iyi bir oyunu var ama tam olarak bu takım şampiyonluğu alır götürür diyebileceğimiz bir takım gözükmüyor. Bu da bizim için bir avantaj. Ama her şeye rağmen ilk yarıyı değerlendirmek gerekirse Başakşehir ve Fenerbahçe'nin, eğer biz de devam edebilirsek, güçlü rakiplerimiz olabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra Beşiktaş'ın gelebileceğini düşünüyorum. İnşallah biz de kalırsak bu 4 takım arasında yarış geçer diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı."Başka maçlarda ne veriyorsam Beşiktaş maçında biraz daha fazlasını vermeye çalışacağım"Fatih Aksoy, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili olarak ise, "Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak çok zor. Lideriz ve Beşiktaş puan farkını kapatmak isteyecektir. Bizi gerçekten çok zor bir maç bekliyor. Hem atmosfer hem de rakibin isteği ve arzusu olarak... Benim de çok iyi bildiğim bir atmosfer. Kazanırsak gerçekten bizim için ayrı bir motivasyon olur. Kaybedersek çok fazla kaybettiğimiz bir şey olmaz, hala liderliğimiz devam edecek. 4 puan gibi bir avantajımız var. Hem tecrübeli oyuncularımız var hem de tecrübeli bir hocamız var. Bir iki hafta kaybetsek bile hemen yarışı bırakacağımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Siyah-beyazlı takımdan Sivasspor'a kiralık olarak gelen Fatih, Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için de özel olacağını aktararak şöyle konuştu:"Büyük takımdan kiralık gelip, genç olup oynamak ülkemizde çok zor. Baktığımız zaman kiralık gidip de güçlü bir şekilde geri dönen çok az oyuncu var. Son maçlardaki performansımdan sonra Beşiktaş taraftarından da çok destek mesajları aldım. Eski takım arkadaşlarımdan da arayıp tebrik edenler oldu. Bunlar beni motive eden şeyler. Taraftara karşı da her zaman bir gönül bağım var. Hem altyapıdan çıktığım hem de orada sürede aldığım maçlarda da elimden geldiğince iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Zor olacak ama profesyoneliz. Böyle duygusal anlar güzel olur saha içinde. Hoşuma gider diye düşünüyorum. Elimden geldiğince mücadele edip Sivas formasını her bulduğum şansta terlettiğim gibi terletmeye çalışacağım. Başka maçlarda, ne veriyorsam Beşiktaş maçında biraz daha fazlasını vermeye çalışacağım. Çünkü maalesef bazı spekülasyonlar da olabilir. Kötü oynadığımız anlarda böyle şeyler olabiliyor maalesef. Daha fazla mücadele edeceğim. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılmamıza yardımcı olacağım."Genç futbolcu, "Hedeflerin arasında Beşiktaş'a şampiyonluk kazanmış bir futbolcu olarak dönmek var mı?" sorusuna ise, "Şu an sezon benim için iyi gidiyor ama 17 maçlık bir serüven daha var. Bunu nasıl değerlendireceğim, nasıl geçireceğim bilmiyorum. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam edersem her şey benim için güzel gitmiş ve bitmiş olur. Sezon sonunda şampiyon olursak bu beni ayrı motive eder ve orada daha güçlü kılar diye düşünüyorum. Çünkü altyapıdan çıkıp oynamak ülkemizde çok zor. Bunu başaran çok az arkadaşımız var. Ben de bunu başaramadığım için böyle bir yol seçtim. Buraya gelirken, Sivasspor gibi güzel ve güzide bir camiada kendimi gösterip oraya tekrar güçlü dönmek istediğimi söylemiştim. Tabii 6 ay sonra sonuç ne olur? Sivasspor benim kalmamı ister mi? Beşiktaş nasıl bir tasarrufta bulunur? Yoksa yönetim ve teknik heyet onlara hizmet etmemi isterler mi? Bunu bilmiyorum. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorum. Burada kalırsam da oraya gidersem de iyi bir Fatih izletmeye çalışacağım." yanıtını verdi.Fatih Aksoy, "Kendini Beşiktaş'ta oynamaya hazır hissediyor musun?" sorusunu ise, "Bu hocalarımızın vereceği bir karar. Şöyle bir şansım da var, Beşiktaş bizim fikstürümüzü takip ediyor. Abdullah hoca da analizi seven bir hoca. Kesin bizim maçlara birilerini yolluyordur. Zaten benim gelişimimi takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Vallahi hazır mıyım, değil miyim bilmiyorum ama bir gün o formayı giyersem mutlu olurum. Tabii ki şu an burada da mutluyum. Sivas halkı, Sivas taraftarı sağolsunlar beni çok sahiplendi. Bu belki 6 ay sonra da olmayabilir belki ileride olur. Şu anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Lideriz, mutluyuz, inşallah böyle devam ederiz." şeklinde cevapladı."Bazen hocayı da o oyuncuyu değerlendirmede mecbur bırakmak gerekiyor""Avrupa'da, 22-23 yaşında oyuncuların 60-70 maçları olabiliyor. Bizim maç tecrübemiz onlara göre eksik. Genç-yaşlı oyuncu yoktur, maç tecrübesi olan-olmayan oyuncu vardır." sözlerini kullanan Fatih şunları söyledi:"Bizim ülkemizde geçiş dönemi biraz sıkıntılı olabiliyor. Altyapıda 'Oyuncular hazır değil, antrenörler yeterli değil' diye bahanelerin arkasına saklanıyor ama bunda ne hocaların ne de oyuncuların suçu var. Bu aradaki geçiş dönemleri çok zor oluyor. Bunu mantalite olarak değiştirmemiz gerek. Bir hocaya hep hazır oyuncu verirseniz, altyapıdaki oyuncuya bakmaz. Bence kulüplerimizin felsefelerini değiştirmesi gerekiyor. Bazen hocayı da o oyuncuyu değerlendirmede mecbur bırakmak gerekiyor. Çünkü altyapımız ne kadar kötü olursa olsun bu kadar gencin bu kadar genç oyuncunun olduğu bir nüfusta her sene en az A takım seviyesini bir oyuncu verebilmeliyiz. Eğitim sistemimiz de kötü diyorlar ama yine mecburiyetten, iyi doktorlar, iyi mühendisler çıkıyor. Onu dışarıdan getiremeyeceğimiz için... Düzeltirsek iyi olur ama bu kötü sistemde bile mecbur bırakırsak daha iyi oyuncular çıkabilir."Genç futbolcu, Beşiktaş'ta yeterli şansı bulup bulmaması yönündeki bir soruya ise şu cevabı verdi:"Bazen şansın gelebileceği anlar oldu, bazen de şansın gelemeyeceği anlar oldu. Şenol hoca bana verebileceği kadar şansı verdi diye düşünüyorum. Verilen şansları iyi kullandım ama elinde Pepe, Vida, Tosic gibi oyuncular vardı. Ben orada nasıl şans bulabilirim diyerek kendi kendime düşünüyordum. Çünkü orada 5 milyon, 3 milyon avro alan oyuncular vardı. Tabii hoca da ilk onları kullanmak zorunda gibi bir durum var, tabii kendi de insiyatif alabilirdi ama hem yönetim hem taraftar ilk önce o oyuncuları görmek istiyor. Oynadığım mevki çok önemli ve biraz da tecrübe gerektiren bir mevkiydi. Bulduğum şansları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum ki Sivasspor gibi önemli bir takım beni transfer edip, bana güvendi. Belki daha fazla oynayabilirdim ama belki daha çok çalışıp, daha güçlü olmam gerekiyordu. Belki orada hoca beni daha fazla oynatsa, yaptığım hatalarla belki de kariyerim Süper Lig seviyesinde başlamadan bitebilirdi."Beşiktaş'ta stoper oynayan, Sivasspor'da ise ön liberoda görev yapan Fatih Aksoy, her mevkide kendisini rahat hissettiğini dile getirerek, hedefleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:"Avrupa hedefim var, milli takım hedefim de her Türk oyuncu gibi var. 6 ay benim için nasıl geçer bilmiyorum. Hedefim güçlü, hazır olup, buraya faydalı olup dönmek ya da Beşiktaş Kulübüne iyi teklifler getirtmek. Altyapıdan A takıma çıktığımda Beşiktaş formasını terletmek istiyorum demiştim. İnşallah sezon sonu güzel bir teklif gelirse, Beşiktaş Kulübünün o zamanki durumu ne olur, beni kullanmak isterler mi ya da kulübün maddi durumundan dolayı ihtiyacı olur da beni satmak isterler mi bilmiyorum. Hedefim burada olduğum sürece buraya faydalı olmak, oraya gidersem oynarsam manevi açıdan, satarlarsa da maddi açıdan yararlı olmak istiyorum. Avrupa'da İspanya Ligi'ni seviyorum ama İngiltere Ligi'ni daha çok takip ediyorum. Daha keyifli ve heyecanlı maçlar oluyor. Oyun stilimi ve sistemimi İspanya Ligi'ne yakıştırıyorum. Stoper oynarken Pique ve Hummels'i çok beğeniyordum şimdi ön libero oynamaya başladıktan sonra takım arkadaşlarım bana Busquets demeye başladı. Bu da hoşuma gidiyor. Barcelona pas sistemini seviyorum."