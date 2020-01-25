Haberler » Spor » Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı - Spor

Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da futbolcular basketbol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

25.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:42Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı
Süper Lig lideri DG Sivas 'da futbolcular basketbol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın isminin verildiği kapalı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Sivassporlu futbolcular da yoğun ilgi gösterdi.

Tören sonrası Sivassporlu futbolcular bir süre kendi aralarında basketbol oynadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı basketbol oyununda kırmızı-beyazlı futbolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa ve başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın attığı sayılar, takım arkadaşları ve izleyenlerden alkış aldı.

Diğer yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da futbolcuların basket oyununa katılarak, atış yaptı. - SİVAS

Sivasspor, basketbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:18  Yukatel Denizlispor, Tunuslu stoper Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı
19:16  Futbol: Süper Lig
19:15  Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş
19:10  Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 1 - Ziraat Bankası: 3
19:13  Aytemiz Alanyaspor: 1-2
25.01.2020 19:21:03