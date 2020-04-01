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Sivassporlu futbolcular evinde idman yapıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından DG Sivasspor'da futbolcular, evlerinde veya antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

01.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:59
Sivassporlu futbolcular evinde idman yapıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından DG Sivasspor 'da futbolcular, evlerinde veya antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Lige verilen arada kırmızı-beyazlı futbolcular, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın hazırladığı özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdürmeye devam ediyor. Sivasspor, sporcularının evde ve antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan Yiğidolar'ın, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre hareket edileceği ifade edildi. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor
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