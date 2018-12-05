Sivassporlu Futbolcular, Özel Öğrencilerle Buluştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'un futbolcuları Ziya Erdal
, Delvin N'Dinga, Muhammet Demir
ve Carl Medjani
, özel eğitim sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Kılıçarslan
İlkokulu'nda Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte futbolcular, öğrencilere sürpriz yaptı.
Futbolcular, buluşmada Sivasspor logolu pasta kesti ve formaları imzaladı.
Daha sonra tüm sınıfları gezip öğrencilerle fotoğraf çektiren futbolcular, halk oyunları ekibiyle de halay çekti.
Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Beyhan Öztürk, futbolculara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kaptan Ziya Erdal'a plaket verdi.
Sivasspor,Ziya Erdal
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:42