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Sivassporlu futbolculara izin verildi

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

20.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:48
Sivassporlu futbolculara izin verildi
Demir Grup Sivasspor 'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara izin verdiği aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi terk etmemeleri, mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel çalışmalarına da evlerinde devam etmelerinin istendiği vurgulandı.
Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerine ise tesislerde devam edileceği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sivasspor, Spor

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