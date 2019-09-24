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Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Sivassporlu futbolcular, Vali Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çılgınlar 58 Taraftar grubu tarafından başlatılan kitap kampanyasına destek oldu.

24.09.2019 09:29Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Sivassporlu futbolcular, Vali Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çılgınlar 58 Taraftar grubu tarafından başlatılan kitap kampanyasına destek oldu.

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında başlatılan kampanyaya destek olan futbolcular tribüne çıkarak, kitaplığa kitap bıraktı.

Daha sonra stadyuma gelen Vali Salih Ayhan ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da tribündeki kitaplığa kitap bırakarak projeye destek oldu.

Maçta toplanan kitaplar Sivas'taki ihtiyaç duyulan okullara gönderilecek. - SİVAS

Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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