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Sivassporlu Kone: İlk yarıyı lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

DEMİR Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Arouna Kone, "İlk yarıyı umarım lider olarak bitiririz. İlk yarıyı lider olarak bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

06.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:26Sivassporlu Kone: İlk yarıyı lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

DEMİR Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Arouna Kone, "İlk yarıyı umarım lider olarak bitiririz. İlk yarıyı lider olarak bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Arouna Kone, "Şu anda ligde bulunduğumuz pozisyonla ilgili çok mutluyuz. Bu da gösteriyor ki ligdeki maçlarımızın hepsine ayrı bir konsantrasyonumuz var. Takım arkadaşlarımızla buradaki oluşumla ilgili hedeflerimiz var. İlk yarıyı umarım lider olarak bitiririz. İlk yarıyı lider olarak bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"SEZONU İYİ BİR YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kişisel bir hedefinin olmadığını, takımın başarısı için çalıştığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Bireysel bir hedefim yok. Takım hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de liderliği korumaktır. Böyle başladığımız sezonu iyi bitirmek isteriz, iyi yerlerde bitirmek isteriz. Umarım bu gerçekleştir" diye konuştu.

Taraftarın kendisine ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Kone, "3 senedir buradayım ve taraflarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Sokağa çıktığımda beni sevinç, mutluluk ve güzel bir şekilde karşılıyorlar. İnşallah uzun yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arouna Kone'nin açıklamaları

Antrenmandan detaylar



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Kaynak: DHA

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