Haberler » Spor » Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: 'Bırakıp gitmek bana yakışmaz' - Spor

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Bırakıp gitmek bana yakışmaz"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.

29.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:44 Sivassporlu Mert Hakan Yandaş:
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.
Bu sezonki başarılı performansıyla birçok kulüple adı anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını belirtti.
Mert Hakan Yandaş, "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz." ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4'ü ligde 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 gole imza attı.
Mert Hakan Yandaş'ın 31 Mayıs 2020'ye kadar Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:36   Maçın ardından - Spor
22:34   Semih Özsoy: Onlar için zor olacağı kesin, hazıra alışmışlar - Spor
22:30   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Spor
22:27   İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Spor
22:23   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - İsmail Kartal - Spor
22:02   Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! - Spor
21:31   Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! - Spor
21:30   Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı - Spor
20:29   Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı - Spor
20:14   Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli - Spor
29.12.2019 22:45:45