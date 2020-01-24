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Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabından "Sivas'ta depremi şiddetli hissettik. Elazığ ve tüm Anadolu'ya çok geçmiş olsun. İnşallah kimsenin kılına zarar gelmez. Allah yar ve yardımcısınız olsun" paylaşımında bulundu. Öte yandan kulüpler de deprem ile ilgili mesaj yayınladı.

24.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:17

'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddettinde bir deprem meydana geldi. çevre illerden de hissedildi. forması giyen deneyimli oyuncu Mert Hakan Yandaş depremi şiddetli şekilde hissettiklerini açıkladı.

Yandaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas'ta depremi şiddetli hissettik. Elazığ ve tüm Anadolu'ya çok geçmiş olsun. İnşallah kimsenin kılına zarar gelmez. Allah yar ve yardımcısınız olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de deprem ile ilgili mesaj yayınladı.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik

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