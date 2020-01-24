Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sivasspor forması giyen deneyimli oyuncu Mert Hakan Yandaş depremi şiddetli şekilde hissettiklerini açıkladı.

Yandaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas'ta depremi şiddetli hissettik. Elazığ ve tüm Anadolu'ya çok geçmiş olsun. İnşallah kimsenin kılına zarar gelmez. Allah yar ve yardımcısınız olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de deprem ile ilgili mesaj yayınladı.