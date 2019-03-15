15 Mart 2019, 23:47
»»

Sivassporlu Özer Hurmacı: Dün Uçağımıza Yıldırım Düştü, Bugün de Bülent Yıldırım!

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında konuşan tecrübeli oyuncu Özer Hurmacı, "İstanbul'a gelmeden önce uçağımıza yıldırım düştü. Bugün de Bülent Yıldırım maça düştü." dedi.

Süper Ligin 26. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Roberto Soldado ve 86. dakikada Mehmet Ekici kaydetti. Sivasspor'un tek golü 73. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi.

"YILDIRIMLAR ÜST ÜSTE DÜŞTÜ"

Maç sonunda konuşan Özer Hurmacı, "Futbolun doğrularını yapan, duran top haricinde pozisyona giren takım bizdik. 1 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Dün gelirken uçağa yıldırım düştü, bugün de Bülent Yıldırım düştü. Yıldırımlar üst üste düştü. Başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Bülent Yıldırım, Özer Hurmacı, Spor


YORUMLAR (6)
ALK: Göz göre göre fenerbahçeyi kurtarama operasyonu baslamistir.yaziklar olsun bu TFF ye.
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
IĞRENİYORUM: İgrenç
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
FENERİN RAKİPLERİNE VAR YOK MU: Bu Var a da şike karıştı ee fener şikesiz yapamıyor!!!!
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
İZMİRLİ ALİ: aslında şu fener küme düşse tertemiz bir lig olur. ama müsade etmiyorlar tabii
Yayından Kaldır
6 5
Cevap yaz