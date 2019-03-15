Sivassporlu Özer Hurmacı: Dün Uçağımıza Yıldırım Düştü, Bugün de Bülent Yıldırım!

Süper Ligin 26. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Roberto Soldado ve 86. dakikada Mehmet Ekici kaydetti. Sivasspor'un tek golü 73. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi.
"YILDIRIMLAR ÜST ÜSTE DÜŞTÜ"
Maç sonunda konuşan Özer Hurmacı, "Futbolun doğrularını yapan, duran top haricinde pozisyona giren takım bizdik. 1 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Dün gelirken uçağa yıldırım düştü, bugün de Bülent Yıldırım düştü. Yıldırımlar üst üste düştü. Başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.
Fenerbahçe, Sivasspor, Bülent Yıldırım, Özer Hurmacı, Spor