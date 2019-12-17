Haberler » Spor » Sivassporlu Ziya Erdal'dan şampiyonluk açıklaması - Spor

Sivassporlu Ziya Erdal'dan şampiyonluk açıklaması

Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, şampiyonluk yolunda gidebildikleri yere kadar gideceklerini söyledi.

17.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:39Sivassporlu Ziya Erdal'dan şampiyonluk açıklaması
Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, şampiyonluk yolunda gidebildikleri yere kadar gideceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

idmanı yarıda bıraktı!

Antrenmanda sakatlık geçiren Sivasspor'un futbolcusu Hugo Vieria, idmanı yarıda bıraktı. Girdiği ikili mücadele sonrası yere yığılan Hugo'ya kulüp doktorları müdahale etti. Bir süre yerde tedavi gören Hugo, doktorların yardımı ile idman sahasını terk etti.

Ziya Erdal: "Rıza Hocamızın çok büyük katkısı var"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, şampiyonluk yolunda gidebildikleri yere kadar gideceklerini söyleyerek, "Haftalar ilerledikçe herkesin de performansı artıyor. Kim nerede oynarsa oynasın, hangi mevkide görev alırsa alsın hiç fark etmiyor. Tüm takım arkadaşlarım performansını arttırdı. Bunda Rıza Hocamızın çok büyük katkısı var. Biz çalışmayı seven bir takımız. Çalışınca da isteyince de Allah veriyor. Fenerbahçe maçında alışkın olmadığım bir mevkide oynadım. Kendime inanıyordum. Hocam da güvendi ve formayı verdi. Şampiyonluk yolunda gidebileceğiz yere kadar gideceğiz. Ben de elimden gelen yardımı yapmaya çalışacağım" diye konuştu. - SİVAS

Ziya Erdal, Sivasspor, Hugo, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:41 Beşiktaş, Erzincan'a geldi - Spor
17:30 Lucescu'dan Santos açıklaması! Teklif... - Spor
17:22 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Spor
17:21 Eyüpspor maçının ardından - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Spor
17.12.2019 17:46:26