SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı

Sivas
Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği (SİVÇEKAB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
Ulaş Belediyesinde düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, Ulaş Belediyesi akaryakıt istasyonu yanında bulunan alanda kurulacak olan katı atık transfer istasyonunun fiziki yapısı ele alındı.
Öte yandan, bazı ilçelerde kurulması planlanan katı atık transfer istasyonu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik katıldı.