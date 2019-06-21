21.06.2019 16:09
Haberler » Güncel » Haber

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK)

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı (EK)

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy , Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Ortaköy , Şanlıurfa , Siverek , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:35 Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına el attı
17:35 Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
17:35 Serbest piyasada altın fiyatları
17:35 Elleri ve ayakları bağlı olarak evde tutulan 6 kişiyi polis kurtardı
17:35 GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
17:35 Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
17:34 Malatya TSO ile Mersin TSO 'Kardeş Oda' oldu