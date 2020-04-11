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Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu

Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğuKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekmek almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

11.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:20
Siverek 'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde ekmek almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece yarısı başlayacak yasağı öğrenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaş fırın ve marketlere koştu. Yağmura rağmen oluşan uzun ekmek kuyruklarında vatandaşlar sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti. İlçe merkezinde bulunan pide fırınları önünde oluşan 1 kilometrelik ekmek kuyruğuna giren bazı vatandaşların maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü. Siverek’te 1 kilometrelik ’ekmek’ kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Zonguldak, Siverek, Güncel
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