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Siverek'te 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

Siverek'te 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğulduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre 15 aylık bebek su dolu kovaya düştü, talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32
'te 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
ŞANLIURFA - 'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre 15 aylık bebek su dolu kovaya düştü, talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 15 Aylık Nurbanu Kazak isimli bebek, Annesi mutfaktayken, yalnız başına içerde kaldığı sırada oyun oynarken su dolu kovaya düştü. Bir süre sonra annesi içeriye girdiği sırada küçük bebeği düştüğü kovada görerek çıkardı. Annenin çığlıkları üzerine, ailenin diğer fertleri de toplandı. Hareketsiz kalan bebek için 112 acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil ekipleri, ilk müdahale sonrasında, bebeği Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebek kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Bebeğin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Siverek'te 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

Karacadağ, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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