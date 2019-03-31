Siverek'te 184 Seçmeni Olan Mahalle Seçimi Boykot Etti

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesine bağlı Çağa
kırsal Mahallesinde 184 seçmen seçimi boykot ederek sandık başına gitmedi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni olan Çağa
kırsal Mahallesinde vatandaşlar seçimi boykot etti. Hizmet alamadıklarını iddia eden mahalle sakinleri, toplu halde sandık başına gitmeyerek oy kullanmadı.
Mahalleli, oy kullanmama kararını ise hizmet alamadıkları için aldıklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA