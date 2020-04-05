Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

05.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:44
Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal mahallesinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen bir kişide korona virüsü belirtileri göstermesi üzerine Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan korona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin, Siverek kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca karantinaya alınmasına karar verildi. Karantina karar sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Sağlık ekipleri kırsal mahallede yeni pozitif vakaların olup olmadığı taraması yapmaya başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti 19:11: Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı - Haberler 19:08: MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Haberler 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:58: Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 18:57: Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler 16:41: İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor - Haberler 16:32: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti - Haberler