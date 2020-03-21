Siverek’te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı zabıta ekipleri hoparlörler ile dolaşarak sokaklarda uyarılar yaptı. Zabıta araçlarından yapılan anonslarda Türkçe, Kürtçe ve Zazaca kullanıldı.

İLÇE HALKINA ALINACAK TEDBİRLER ANLATILIYOR

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara koronavirüse karşı uyarı anonsları yapıyor. İlçedeki hoparlörlerden de yapılan anonslarda, koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği bildirilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları isteniyor. Taziye evlerinin kapatılması nedeniyle evlerde yapılan taziyeler ile düğün ve nişanlara katılmayın çağrısı yapılarak, kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği bildirildi.

Yetkililer anonslarının ilçedeki herkese ulaşması için 3 dilde yapıldığını belirterek, gerekli diğer önlemleri de aldıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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