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Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, ülkenin tüm şehirlerinde uygulanıyor. Virüse karşı insanları bilinçlendirmek isteyen Şanlıurfa'da ise zabıta ekipleri hoparlör kullanarak Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere üç ayrı dilde anons yaptı.

21.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:32

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı zabıta ekipleri hoparlörler ile dolaşarak sokaklarda uyarılar yaptı. Zabıta araçlarından yapılan anonslarda Türkçe, Kürtçe ve Zazaca kullanıldı.

İLÇE HALKINA ALINACAK TEDBİRLER ANLATILIYOR

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara koronavirüse karşı uyarı anonsları yapıyor. İlçedeki hoparlörlerden de yapılan anonslarda, koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği bildirilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları isteniyor. Taziye evlerinin kapatılması nedeniyle evlerde yapılan taziyeler ile düğün ve nişanlara katılmayın çağrısı yapılarak, kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği bildirildi.

Yetkililer anonslarının ilçedeki herkese ulaşması için 3 dilde yapıldığını belirterek, gerekli diğer önlemleri de aldıklarını kaydetti.

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Siverek’te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Şanlıurfa'nın Siverek'te ilçesinde zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Etiketler : Siverek, Zabıta, Güncel

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