08.07.2019 19:10
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Siverek'te anız yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Gürakar Mahallesi yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarlalara sıçradı.
Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ve ekin sahiplerinin traktörle müdahale ettiği yangın büyüyerek yayıldı.
Yaklaşık 400 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yaklaşık 60 dönüm ekili alanı yanan çiftçi Sinan Kaya, anız yangınının yıl boyu emek verdikleri ekinlerini bir anda yok ettiğini söyledi. Siverek'te anız yangını
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Gürakar, Siverek, Güncel

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