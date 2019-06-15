15.06.2019 11:55
Haberler»Güncel » Haber

Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü (1)

Siverek

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.
Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Çeltik, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:13 Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya verildi
13:13 Adaylığı açıklayan ikinci kişi Mustafa Öztürk oldu
13:13 Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi bekleniyor
13:13 Miniklerin yıl sonu heyecanı
13:13 Başkan Ocak'ın Eskişehir temasları
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştü
13:13 Tepebaşı'nda haşere ile mücadele