15.06.2019 11:14
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Siverek'te arazi kavgası ve kaza 6 ölü

Siverek'te arazi kavgası ve kaza 6 ölü (1)SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı.

Siverek'te arazi kavgası ve kaza 6 ölü (1)
SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.
Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi. FOTOĞRAFLI
DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa Siverek - Mehmet SEZGİN
(Tür: Yurt)Siverek'te arazi kavgası ve kaza 6 ölü
Kaynak: DHA
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